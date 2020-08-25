فحص كورونا لـ1500 مواطن من المسافرين للخارج بالشرقية

أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص PCR الخاص بالكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، لنحو 1510 أفراد، ممن يرغبون في السفر للخارج، من أبناء المحافظة، خلال أقل من شهر.

وأوضح أنه تم إجراء هذه الفحوص بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، بناءً على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول، التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول إلى أراضيها، مشيراً إلى أنه في إطار التعاون مع وزارة الصحة والسكان، فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، ومنها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح "مسعود" أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، حيث يقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني clab.mohp.gov.eg، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة، صورة جواز السفر، وصورة ضوئية من تذكرة السفر، وصورة بطاقة الرقم القومي، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.