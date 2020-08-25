غلق وتشميع قاعة أفراح وحمام سباحة في المنوفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، برئاسة المهندس راضي عمار أحمد، رئيس المركز والمدينة، من غلق وتشميع قاعة أفراح وحمام سباحة بقرية صفط جدام التابعة لدائرة المركز.

يأتي هذا القرار في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بضرورة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء ومنع التزاحم وإغلاق قاعات الأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا.

شارك في الحملة، إدارة رخص المحلات وشؤون البيئة وبحضور رئيس الوحدة المحلية القروية، وقوة من مركز شرطة تلا وكل الإدارات المعنية برئاسة المركز من إدارات رخص المحلات والإشغالات والتموين والبيئة حيث الغلق والتشميع الفوري.