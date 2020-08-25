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محمود مسلم

خدمة إعلامية مؤقتة عن جدول رحلات "مصر للطيران" اليومي

كتب:

الوطن
02:30 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مصر الطيران

مصر الطيران

تسير مصر للطيران غدًا الأربعاء 26 أغسطس 2020، 29 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، و5 رحلات استثنائية إلى كل من أبها، الرياض، جدة، المدينة المنورة، عمان، مسقط، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان والأقصر، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2100 راكب.

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