ضبط 40 ألف لتر زيت طعام مجهول المصدر في المنوفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، من ضبط 40 ألف لتر زيت سائب و6900 زجاجة زيت مجهولة المصدر، و750 كجم مادة بيضاء غير معلومة، و900 زجاجة خل، في حملة مكبرة على مستوى محافظة المنوفية.

كما جرى تحرير محضرين جنح ضد أصحاب مصانع لتعبئة الزيوت والمواد الغذائية، بناحية كفر صراوة ودروة بمركز أشمون لممارستهم النشاط دون ترخيص واستخدام علامات تجارية مقلدة وحيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر.

وأعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن شن حملات تموينية أسفرت عن تحرير 97 محضرا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.