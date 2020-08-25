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"تعليم المنوفية" تناقش ضوابط تفعيل مجموعات التقوية

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إبراهيم الديهي
04:41 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

ترأس أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اجتماعا عقده ظهر اليوم لمناقشة وضع ضوابط وقواعد تفعيل القرار الوزاري الخاص بمجموعات التقوية المدرسية بداية من أول سبتمبر المقبل، حفاظا على كرامة المعلم وتيسيرا وتخفيفا على أولياء الأمور.

وقال سويد إن الضوابط تشمل قائمة الأسعار والنسب الخاصة بالمديرية والإدارة التعليمية والمدرسة والمعلم، والتي سيجري الإعلان عنها بكل إدارة تعليمية بنهاية هذا الأسبوع.

 وأضاف سويد، أنه ستكون هناك قائمة معلنة بالمعلمين وللطالب حق أصيل في اختيار المعلم الذي يرغب تلقي العلم تحت إشرافه.

وأكد سويد الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مجموعات التقوية المدرسية، والالتزام بأعداد الطلاب داخل المجموعة الواحدة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع مديرو عموم التعليم العام والفني والشؤون التنفيذية، والشؤون المالية والإدارية بالمديرية.

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