حل أزمة الصرف استجابة لشكاوى أهالي كفر سندنهور

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال توصيل أعمال الصرف الصحي استجابة للشكوى المقدمة من مواطني قرية كفر سندنهور، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم.

وتقدم أهالي قرية كفر سندنهور بمركز بنها، المقيمين بالمنازل على طريق ترعة الشوكة (40 منزلا)، بشكوى لنائبة المحافظ بخصوص توصيل الصرف الصحي.

وأجرت ريان زيارة إلى القرية، واجتمعت مع ممثلين عن الأهالي بمقر الوحدة المحلية القروية، وبحثت المشكلة على أرض الواقع، ووعدتهم بسرعة حل المشكلة في أقرب وقت.

في سياق متصل، خاطبت ريان، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بضرورة فحص المشكلة وإدراج المنطقة في أقرب خطة صرف صحي.

فيما تفقدت ريان الأعمال، وقدمت الشكر للأهالي على تعاونهم وتفهمهم للأمر، ومساعدة شركة المستقبل للمقاولات العامة في أعمال التوصيل، بعد انتهاء الإجراءات القانونية والشروع بالبدء في توصيل الصرف الصحي للمواطنين.