راضي: العراق أعرب عن رغبته في الاستفادة من خبرة مصر بمكافحة الإرهاب

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر وعمان والعراق، تكونت من شقين رئيسيين، أحدهما كان خاصًا بخطة نجاح مصر في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الجانب العراقي كان مهتمًا بشكل كبير في هذا الإطار، وأعرب عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية ونقل الخبرة المصرية بالتدريج لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية العراقية.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن القمة الرابعة ستقام بمصر في نهاية هذا العام، وجرى التوافق بالإجماع على إنشاء سكرتارية فنية تنفيذية دائمة لهذه القمة، لكي تكون لها سلطة التنسيق المباشر بين الوزارات والقطاعات في الدول الثلاث، والتوجيه السريع نحو الإنجاز وسرعة إتمام العمل.

وتابع أن مقر السكرتارية لن يكون دائمًا، لكن سيجرى تبادله مع الدول الثلاث، لكنه سيكون موجودًا في المملكة الأردنية ومقرها في وزارة الخارجية هذا العام، والعام المقبل ستنتقل إلى مصر أو العراق.