رئيس التحرير

محمود مسلم

راضي: العراق أعرب عن رغبته في الاستفادة من خبرة مصر بمكافحة الإرهاب

كتب:

شريف سليمان
07:55 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
السفير بسام راضي

السفير بسام راضي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر وعمان والعراق، تكونت من شقين رئيسيين، أحدهما كان خاصًا بخطة نجاح مصر في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الجانب العراقي كان مهتمًا بشكل كبير في هذا الإطار، وأعرب عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية ونقل الخبرة المصرية بالتدريج لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية العراقية.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن القمة الرابعة ستقام بمصر في نهاية هذا العام، وجرى التوافق بالإجماع على إنشاء سكرتارية فنية تنفيذية دائمة لهذه القمة، لكي تكون لها سلطة التنسيق المباشر بين الوزارات والقطاعات في الدول الثلاث، والتوجيه السريع نحو الإنجاز وسرعة إتمام العمل.

وتابع أن مقر السكرتارية لن يكون دائمًا، لكن سيجرى تبادله مع الدول الثلاث، لكنه سيكون موجودًا في المملكة الأردنية ومقرها في وزارة الخارجية هذا العام، والعام المقبل ستنتقل إلى مصر أو العراق.

اقرأ المزيد:

بسام راضي: الرئيس السيسي دعا للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا

بسام راضي: لولا تطوير مجال الإنترنت بمصر لواجهنا مشكلة اليوم

بسام راضي: تصميم وتنفيذ الموقع الرئاسي استغرق عاما ونصف العام

بسام راضي: موقع الرئاسة يتيح ميزة التجول داخل القصور بتقنية 360 درجة

بسام راضي: موقع رئاسة الجمهورية يراعي ظروف ذوي القدرات الخاصة

بسام راضي: الموقع الرئاسي يرد على الشائعات المتداولة

بسام راضي: الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

بسام راضي: إثيوبيا لن تقدم على ملء سد النهضة قبل بلورة اتفاق ملزم