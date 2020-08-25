سفير الأردن بالقاهرة: مصر تشهد مشروعات كبيرة بفضل الجهد الدؤوب للسيسي

قال علي العايد، سفير الأردن في مصر، إن القمة الثلاثية التي جمعت الأردن ومصر والعراق كانت في غاية الأهمية، من حيث التوقيت، كما أن الدول الثلاث مهمة في المنطقة العربية، وهناك إصرار كبير على إنجاح هذه الآلية في التعاون بين الدول الثلاث، وهذا يظهر من خلال عقد 3 قمم خلال سنة.

وأضاف العايد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن القمة الثلاثية انعقدت في ظل جائحة كورونا، وشهدت مناقشة الكثير من القضايا التي تهم الدول الثلاث على المستوى الاستراتيجي والأمني والسياسي والاقتصادي وتدعيم عجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وتابع أن بلاده ترفض التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، مشددًا على أهمية وجود دور عربي كبير، وذلك في مختلف القضايا العربية مثل القضية السورية والقضية اليمنية والقضية الليبية.

وأردف أن الجسر العربي من أكبر الشراكات الناجحة في التعاون بين مصر والأردن والعراق، حيث تنقل العبارات من العقبة إلى نويبع وتنقل الأشخاص والبضائع، كما يربط الأردن حدود بحرية مع مصر وحدود مع العراق: "هناك مشروعات في الربط الكهربائي والطاقة والنفط".

وواصل: "مصر تشهد مشروعات كبيرة وعملًا دؤوبًا والكثير من المشروعات التي تتم وفيها إصرار كبير على الإنجاز بطريقة تؤدي إلى رفاهية الشعب المصري، فهناك شبكة الطرق وتطوير شبكة الكهرباء وكل ذلك بفضل الجهد الدؤوب للرئيس عبدالفتاح السيسي".