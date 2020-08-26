التسجيل حتى أكتوبر.. تعرف على تفاصيل برنامج بناء قدرات الإبداع

قالت الدكتورة داليا جمال، مدير إدارة دعم الإبداع بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنّ برنامج بناء قدرات الإبداع يتبع وزارة الاتصالات، ويأتي في إطار جهود الإدارة لدعم استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري وتسريع عمليات التحول الرقمي، ولا سيما في التحدي الذي يواجه العالم المتمثل في فيروس كورونا.

وأضافت جمال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ ريادة الأعمال طريقة تفكير تجعل الشخص يرى التحديات المحيطة به أو المشكلات في صورة فرص يمكن تطويرها في حلول مبتكرة باستخدام منهجيات علمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم وضع الحلول في صورة نماذج أعمال تكون نواة لما يسمى بالشركات الناشئة.

وأوضحت أنّ كل الأساسيات والأدوات المطلوبة لتحفيز ومساعدة المتدرب، أنّه يكون رائد أعمال ناجح ستكون متاحة في البرنامج من خلال 30 ساعة تدريبية منها 16 ساعة تفاعلية بنظام "أونلاين" على مدار 4 أيام، و14 ساعة تعلم ذاتي إذ إنّ المادة التدريبية يتم تحميلها على نظام تعلم بحيث يمكن أن يدخل الطالب ويحملها في أي وقت.

وأشارت إلى أنّ جميع طلاب الجامعات المصرية، بما فيهم الجامعات الخاصة، يمكن أن يستفيدوا من البرنامج، إضافة للطلاب حديثي التخرج عام 2015 لما فوق، في أي تخصص متعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الأعمال، والتقديم يكون عبر موقع المركز، موضحة أنّ عدد من سجلوا حتى الآن 12 آلاف، والتسجيل متاح حتى نهاية أكتوبر المقبل، مؤكدة أنّ المنحة مجانية بالكامل ولها مزايا كثيرة.