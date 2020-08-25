القصة الكاملة لاعتداء محامية على زميلها أثناء العمل في المنوفية

اتهم محام يدعى محمد الحصري، زميلته وتدعى بشوات حماد بالاعتداء عليه بالضرب في إحدى جلسات محكمة الأسرة بمحكمة تلا في المنوفية، وهو الأمر الذي أثبته رئيس المحكمة في محضر الجلسة.

المحامية بشوات حماد أكدت في تعليقها على اعتدائها على زميلها بقولها، "لم أعتد على أحد وما حدث هو أثناء قيامي بالمرافعة، اتهمني الزميل موكلتي بسرقة أموال من زوجها فطلبت من رئيس المحكمة أن يثبت الاتهام في محضر الجلسة، وهو ما أغضب الزميل وقال: (إنتي بتخربي البيوت منك لله أنا كنت بحاول أصلح بين الزوجين)، وهو أمر غير صحيح فقلت له (عقبالك)" .

"حماد" أوضحت لـ"الوطن"، أنه فور انتهاء المشادة الكلامية وخروج المحامي الزميل من الجلسة، عاد للاعتداء عليها، قائلة "عاد مرة أخرى في عينه الشر وكاد أن يعتدي عليّ فقمت بدفعه بيدي دفاعا عن نفسي، ثم قام الحضور بإبعادنا وإخراجه من الجلسة ثم ذهبت إليه بعد ذلك واعتذرت له واجتمع بنا القاضي في قاعة المداولة وطلب الصلح بيننا".

من جانبه رفض المحامي محمد الحصري، التعليق على الواقعة قبل انتهاء النيابة العامة من التحقيق.

وكان مجلس نقابة المحامين بالمنوفية، قرر إحالة المحامية بشوات حماد إلى مجلس تأديب، ومنعها من دخول غرفة المحاماة بنقابة المحامين بتلا، نظرًا لاعتدائها على المحامي محمد محمد الحصري أثناء انعقاد إحدى جلسات محكمة الأسرة بتلا.

وأوضحت النقابة في قرارها، أن الشاكي قدم صورة لجلسة الدعوى رقم 182 لسنة 2020، التي أثبت فيها رئيس المحكمة قيام المشكو في حقها بالاعتداء على الشاكي بالضرب أثناء أداء العمل.

وأشارت النقابة إلى أن ما قامت به المشكو في حقها يعد خروجًا عن مقتضيات الواجب، وخرقًا لكل القواعد فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة فيما بين الزملاء المحامين، وفوق ذلك يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، فضلًا عن إهانة المحاماة والمحامين بفعل لا يليق علي كافة المستويات.

وأكد خالد راشد نقيب المحامين في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مجلس النقابة يده مغلولة في اتخاذ عقاب مناسب، ولكنها استعملت أقصى ما يمكن وأحالت المحامية إلى مجلس تأديب كونها خالفت القوانين والقواعد المنظمة للعلاقة بين المحامين، التي تتميز بالأخوة والاحترام المتبادل بين جميع منسوبي النقابة.