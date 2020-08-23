ريان تتفقد المشروع الرئاسي لتأهيل الترع بالقليوبية

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية للمشروع الرئاسي لتأهيل الترع بالقليوبية، بحضور المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري بالوزارة، والمهندس بلال عبدالقادر، مدير عام الرى بالقليوبية، وبوجود المهندس خالد توفيق، مفتش الرى ومدير أعمال العملية، وسمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ، وإيهاب مهدى رئيس الوحدة المحلية بترسا.

جاء ذلك، بناء على تكليفات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تفقد تأهيل ترعة السبيل بطوخ (تدبيش + خرسانة) الجاري العمل بها بطول كيلو و720 مترا بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها في أول شهر ديسمبر 2020. (مدة توقيت العملية 3 شهور).

فضلا عن انه يوجد بمدينة بنها 96 كيلو متر ترع سيتم تأهيلهم ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع وذلك بتكلفة إجمالية ٤٠٠ مليون جنيه .

بالاضافه الى انه يوجد عدد ٦ ترع تم طرحهم وسيتم البدء فيهم خلال أيام وهم ترعة ( البرشوميه +كشمير اليمنى +الجنابية اليمنى + الجنابية اليسرى + النعامنه + الزماخ )

جدير بالذكر انه يوجد ١٦٥ كيلو متر ترع بالقليوبيه سيتم تأهيلهم ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع ( تدبيش + خرسانة) كمرحلة أولى.