المنوفية تسجل "صفر" إصابات بكورونا لليوم الثاني

أكد مدير عام الطب العلاجي والمتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، الدكتور عبدالباري العجيزي، أن المحافظة عادت من جديد لتسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الماضيين، بعد تسجيل عدد بسيط من الإصابات خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف المتحدث باسم المديرية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن حالات الشفاء مرتفعة جداً بين أبناء المنوفية، والتي تخطت حاجز 4 اآلاف حالة شفاء، مشدداً على أن حالات الوفاة بالفيروس بين أبناء المحافظة منخفض بشكل كبير، وهو ما يدل على تحسن الوضع الوبائي بشكل واضح في الفترة الأخيرة.

وكانت محافظة المنوفية قد سجلت "صفر" إصابات بفيروس "كورونا" لمدة 8 أيام متتالية خلال الأسبوعين الماضيين، ثم عادت لتسجل بعض الحالات القليلة مطلع الأسبوع الجاري، ثم عادت لتسجل صفر إصابات من جديد.