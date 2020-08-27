ضبط 234 طن خامات وأعلاف بمصنع غير مرخص في كفر الشيخ

طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حتى تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التى تشهدها البلاد حاليا .

أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية انه وردت معلومات عن وجود أعلاف تتداول بمحافظة كفر الشيخ غير مسجلة بوزارة الزراعة من انتاج مصانع غير مرخص لها بتصنيع الأعلاف، وبعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية زراعة كفر الشيخ، وشرطة البيئة والمسطحات بكفر الشيخ داهمت القوة المصنع والمخزن وضبط 137 طن خامات تستخدم لصناعة الأعلاف بالإضافة إلى 97 طن أعلاف مختلفة للدواجن والحيوانات.هذا وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها .

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).

ويؤكد القطاع على إعزازه وتقديره بكل صناع الأعلاف الشرفاء الذين يراقبون الله فى أعمالهم واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة