30 جمعية إسكان تستعرض كراسة شروط حجز الأراضي السكنية بمدينة الأمل بقنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، حضره حازم عمر نائب المحافظ، والمحاسب كمال شلبي سكرتيرعام المحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية، وممثلو 30 جمعية إسكان تعاوني، وذلك لمناقشة بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية بمدينة الأمل بنجع حمادي.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم مناقشة الاشتراطات العامة، وشروط الحجز، وأسلوب وخطوات الحجز، والمعاملة المالية وأسلوب السداد، والاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن شراء كراسة الشروط متاح حتى 24 أكتوبر المقبل.

يُذكر أن المدينة مقامة على مساحة 1539 فدانًا، وتم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لها، حيث قُسمت إلى اربعة مجمعات تضم 14 الف قطعة سكنية بمساحة 240 مترًا مربعًا للقطعة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.