ناقد يكشف سر غضب نور الشريف من أمه: تزوجت بعد وفاة والده

قال خالد محمود الناقد الفني، إن الفنان الراحل نور الشريف كان استثنائيًا على المستويين المصري والعربي، مشيرًا إلى أنه كان نموذجًا للممثل الواعي المثقف الذي يعشق مهنته.

وأضاف "محمود" خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة"، أن الفنان الراحل قدم شخصيات متنوعة وثرية من قلب واقع المجتمع، وهي شخصيات ملهمة تدعو إلى التوحد معها على الشاشة.

وتابع: "شخصياته تجعل المشاهدين يفكرون عبرها في حياتهم الشخصية لأنها تتفاعل مع وجدانهم، وأنا عايشته فترة في القاهرة وخارجها، وهو يتحدث بحالة صدق نادرًا ما تجدها في حياته، ولم يخجل من أي محطة في حياته".

وأردف، أن حالة الصدق بدأت معه على المستويين الشخصي والفني، مشيرًا إلى أن "الشريف" غضب من أمه كثيرًا بعدما تزوجت بعد وفاة والده، لكن الأمر تغير كثيرًا عندما كبر وتغيرت نظرته تجاه أمه لدرجة أنه قبل يدها.

وواصل: "كان بيهرب من والدته عندما كان صغيرًا، وكان يشعر أنها خانت الواقع الاجتماعي، لكن بعد ذلك أدرك أن لكل مجتمع ظروفه".