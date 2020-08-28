إياتا يناشد الأفارقة تبني توجيهات منظمة "إيكاو" لسلامة الرحلات

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الدول الأفريقية على اتخاذ خطوة إلى الأمام، لربط إفريقيا من خلال تسريع تنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM) لزيادة الانتعاش الاقتصادي بعد انتشار الفيروس.

ودعا الاتحاد الدول الأفريقية اعتماد التوجيهات الخاصة برحلات الطيران والصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، وذلك من أجل ضمان سلامة الرحلات وسط أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى والفورية للطيران في أفريقيا هي تنفيذ إرشادات "إيكاو" من خلال استئناف الرحلات الجوية، لأن هذا هو المفتاح لإزالة القيود الشديدة المفروضة على الحركة، والتي أوقفت الكثير من صناعة النقل الجوي داخل القارة، وأثرت بشدة على الوظائف الفردية والاقتصادات بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأكد " إياتا" على أن استئناف الطيران بأمان في إفريقيا من خلال تنفيذ إرشادات "إيكاو" في إقلاع الرحلات الجوية أمرًا ضروريًا لتنشيط اقتصاد القارة وتشغيله، حيث يشمل التشغيل التباعد الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن، وتنفيذ التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكن (في مقصورات الطائرات)، وارتداء الكمامات الطبية من قبل الركاب والعاملين ضمن القطاع، واستمرار عمليات تعقيم وتطهير مجدولة لجميع المناطق المحتملة التي يمكن أن يصل إليها الركاب دون استثناء، بالإضافة إلى الفحص الصحي الذي يمكن أن يشمل الإفصاح الذاتي قبل الطيران وبعده، فضلا عن فحص درجة الحرارة والمراقبة البصرية التي تجريها الأطقم الطبية بشكل دوري، وتتبع توجهات المسافرين وموظفي الطيران حيث يجب طلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة، واستخدام النظم الإلكترونية لتجنب المعاملات الورقية داخل المطارات.