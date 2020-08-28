إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الري بمساحة 1275 مترا بالمنوفية

شنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري بناحية كفر سنجلف التابعة للوحدة المحلية بفيشا الصغرى، حيث جرى تنفيذ 9 حالات إزالة على أملاك الرى علي مساحة 1275م2، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وردع المخالفين.

وتأكيدًا لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الجهود والحملات لازالة الاشغالات وعودة الأمن والإنضباط للشارع بنطاق المحافظة، شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات والأرصفة المخالفة، إضافة إلى فض الأسواق بنطاق المدينة، أسفرت عن تحرير 49 محضر إشغال طريق، و149 حالة ضبط، و205 حالات إزالة فورية، واتخذت الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة إشغالات مكبرة، أسفرت عن تحرير 14 محضرا، و203 إزالا فورية، إضافة إلى 28 حالة ضبط.