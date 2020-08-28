آخرها بنك SAIB.. تفاصيل السوار الإلكتروني للدفع دون تلامس في 3 بنوك

يقدم بنك SAIB لعملائه المميزين وسيلة عصرية وحديثة للدفع الإلكتروني وهي إحدى وسائل السداد اللاتلامسية؛ لمواكبة تكنولوجيا المدفوعات والسداد، ويكون بذلك ثالث بنك يقوم بإتاحة وسيلة الدفع الأكثر تطورًا من نوعها في العالم.

إذ يمكن للعملاء سداد قيمة مشترياتهم عن طريق أسورة إلكترونية يجرى ارتدائها في اليد، وإنجاز المعاملة بتمرير الأسورة عن بعد على نقاط البيع الإلكترونية POS، ولا يمكن إجراء معاملات سحب نقدي بإسورة saib.

تعد هذه الأسورة ملحقًا للبطاقة وكأنك تستخدم بطاقتك ولكن بحد لكل معاملة، حيث يمكنك إجراء كل معاملاتك التي تصل إلى 600 جنيه دون إدخال رمز سري باستخدام الأسورة، وتصدر للبطاقات الائتمانية البلاتينية وبطاقات الخصم المباشر ورلد إيليت.

مزايا الأسورة الإلكترونية من بنك saib

- تمثل أداة دفع خفيفة الوزن، مقاومة للماء وعصرية.

- تعد الأسورة أسرع وأكثر أمانًا لسداد معاملاتك الشرائية.

- يمكنك تتبع الأسورة عن طريق خدمة الرسائل النصية المجانية.

- تجنبك الأسورة الانتظار وتدعم التباعد المنوط به من قبل الدولة دون الحاجة للتعامل المباشر مع البائع.

- لا حاجة لتغذية الأسورة بعمليات الإيداع من أي نوع، طالما أن بطاقتك الأساسية محملة بمبالغ مالية.

- حدود استخدام الأسورة 10 معاملات يوميًا، و250 معاملة شهريًا.

- حدود الأسورة الإلكترونية يوميًا محليًا ودوليًا 600 جنيه.

الأسورة الإلكترونية من مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أسورة الدفع الإلكتروني "ADIB-Bracelet"، ليكون ثاني بنك في السوق المصري، يتيح وسيلة الدفع الأكثر تطورًا من نوعها في العالم.

وتعد ADIB BRACELET، هي جهاز دفع قابل لترتديه في معصمك، وبطاقتك المصاحبة لك دائمًا، تتميز بتصميم خفيف الوزن ومقاوم للماء، لذا يمكنك ارتدائها على مدار اليوم أينما ذهبت، واحتفظ ببطاقتك بأمان في يدك وقم بأسرع عملية دفع.

وأسورة الدفع الإلكتروني مؤمنة تمامًا، حيث يتم تطبيق نفس خصائص تأمين المعلومات لبطاقتك اللاتلامسية بأداة الدفع الخاصة بك، وتستخدم في عمليات الشراء محليًا ودوليًا من خلال نقاط البيع POS عند التجار، والتي تحمل علامة الدفع الإلكتروني اللا تلامسي.

خصائص خدمة السوار الإلكتروني:

- يُصدر السوار للعملاء الدايموند فقط.

- المعاملات اللاتلامسية أقل من 600 جنيه لا يتطلب إدخال رقم سري.

- المعاملات اللاتلامسية فوق 600 جنيه يكون إدخال الرقم سري إلزاميًا.

- يمكنك الاستمتاع بتجربة شراء محلية أو دولية حتى 200 ألف جنيه يوميًا.

- رسوم إصدار البطاقة والرسوم السنوية 450 جنيهًا، ورسوم استبدال البطاقة 300 جنيه، ورسوم إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي 100 جنيه.

- السحب النقدي داخل مصر من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك مجانًا.

- السحب النقدي داخل مصر من أجهزة الصراف الآلي لغير المصرف أول عمليتين سحب مجانًا، وثالث معاملة وما بعدها 4% بحد أدنى 20 جنيهًا مصريًا، والسحب النقدي خارج مصر2.5% كحد أدنى 25 جنيه مصري.

حدود السحب بالسوار الإلكتروني:

- حدود المشتريات داخل مصر 200 ألف جنيه، والسحب النقدي 50 ألف جنيه.

- حدود السحب خارج مصر: السحب النقدي 50 ألف جنيه يوميًا و300 ألف جنيه شهريًا، والمشتريات 200 ألف جنيه يوميًا.

الأسورة الإلكترونية من بنك QNB الأهلي

فيما كان بنك QNB الأهلي أول بنك يتيح أحدث وأسرع وسيله دفع عن طريق إسورة الدفع الإلكتروني، والتي تُمكنك من توفير وقتك، وإتمام عملية الشراء بكل سهولة وأمان دون لمس النقود أو ماكينات البيع.

خصائص خدمة السوار الإلكتروني:

- متاحة لجميع عملاء QNB الأهلي.

- متاحة للإصدار بالجنيه المصري فقط، ومتاحة باللون الأسود فقط.

- سوار الدفع الإلكتروني المدفوع مقدمًا يتميز بخصائص البطاقة المدفوعة مقدما

- بالنسبة للمعاملات التي تقل عن 600 جنيه، لن يُطلب منك إدخال الرقم السري للسوار.

- يمكنك تغذية السوار من خلال خدمة الهاتف المحمول، أو الخدمة المصرفية عبر الإنترنت أو من فروع QNB الأهلي.

- يتم إصدار السوار دون إضافة اسم العميل عليها، والاستلام من خلال الفروع.

- مدة صلاحية السوار 5 سنوات، ولا يتم التجديد بشكل تلقائي.

حدود استخدام السوار الإلكتروني:

- حد الاستخدام اليومي: 10 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى لعملية الشراء: 10 آلاف جنيه.

- عدد المحاولات اليومي: 10 محاولات.

- الحد الأقصى للاستخدام الشهري محليًا: 40 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للاستخدام الشهري دوليًا: 40 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للرصيد المسموح لسوار الدفع الإلكتروني المدفوع مقدمًا: 40 ألف جنيه.

رسوم إصدار سوار الدفع الإلكترونية المدفوعة مقدمًا 300 جنيه، علمًا بأنّ البنك يقدم عرضًا خلال الفترة الحالية على مصاريف الإصدار لمدة 5 أشهر ليكون بـ200 جنيه بدلًا من 300 جنيه، والرسوم السنوية 75 جنيهًا.