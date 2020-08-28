الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على تركيا

يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني من اجتماعهم غير الرسمي في العاصمة الألمانية برلين، موضوعات تتعلق بالعلاقات مع أنقرة على خلفية التوترات في شرقي المتوسط، ومستقبل التعامل مع روسيا، إذ أظهر بعضهم عدم ممانعته فرض عقوبات على تركيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وبموازاة الإجماع الذي أظهره الوزراء أمس الخميس، بشأن ضرورة فرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا، بدا الخلاف مستمرا بشأن طريقة التعاطي مع أنقرة التي تمضي قدما برأيهم، في تصرفاتها الاستفزازية في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وأشار وزير الخارجية الهولندي ستف بلوك، إلى أنّه منفتح على فرض عقوبات على تركيا، لو كان ذلك ضروريا، مؤكدا ضرورة انخراط الجميع في هذا الأمر.

أما نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، فتفضل بلاده إعطاء مزيد من الفرص للجهود الدبلوماسية الأوروبية والأطلسية لتهدئة التوتر، قائلا: "لدينا أمل أن تؤدي الدبلوماسية لعودة أثينا وأنقرة لطاولة الحوار".

وهذه المواقف لم تكن على مستوى طموحات وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الذي أشار في تصريحات مماثلة إلى تطلعه لتضامن حقيقي من قبل الأوروبيين مع بلاده.

ومن المقرر أن يقدم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، لوزراء الدول الـ27، عرضا يتضمن طيفا واسعا من الخيارات الممكنة للتعامل مع تركيا في المستقبل.