السيطرة على حريق "توك توك" دون خسائر بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع أهالي قرية مسهلة بمركز السنطة من السيطرة على حريق مركبة "توك توك"، إثر حدوث ماس كهربائي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية مسهلة بدائرة مركز بحدوث الواقعة، ونجاح الأهالي في إطفاء النيران باستخدام طفايات الحريق.

وبالفحص، تبين أن النيران نشبت بـ"توك توك" نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.