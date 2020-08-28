رئيس التحرير

محمود مسلم

السيطرة على حريق "توك توك" دون خسائر بالغربية

كتب:

أحمد فتحي ورفيق ناصف
09:16 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع أهالي قرية مسهلة بمركز السنطة من السيطرة على حريق مركبة "توك توك"، إثر حدوث ماس كهربائي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية مسهلة بدائرة مركز بحدوث الواقعة، ونجاح الأهالي في إطفاء النيران باستخدام طفايات الحريق.

وبالفحص، تبين أن النيران نشبت بـ"توك توك" نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.

اقرأ المزيد:

محافظ الغربية: حصر 3697 قرار إزالة مخالفة تعدٍ على أملاك الدولة

محافظ الغربية: توقيع بروتوكول لمشروعات الرصف بـ191مليونا و265 ألف جنيه

"صحة الغربية": ضبط أدوية غير مرخصة وتحرير محاضر للمخالفين في حملات مكبرة

أوقاف الغربية تستعد لصلاة الجمعة بـ3500 مسجد

محافظ الغربية يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انهيار جزئي بمنزل

محافظ الغربية يلتقي أعضاء الشيوخ: بابي مفتوح لكم في أي وقت

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية المحتلة