الإنتربول يطارد 7 متهمين في جريمة "فيرمونت"

قال مصدر أمني بانه بعد نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط اثنين من المتهمين في جريمة اغتصاب فتاه داخل فندق فيرمونت، وهم كلا من "أ. ز"، الذي تم ضبطه أمس الأول أثناء محاولة الهرب خارج البلاد، وضبط "أ. أ"، منظم حفلات شهير صباح اليوم، أثناء تواجده في الساحل الشمالي، وبذلك يكون قد تم ضبط المتهمين المتواجدين داخل البلاد ولم يتبقى سوى المتهمين الـ7 والذين تمكنوا من الهرب خارج البلاد، وأضاف المصدر أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تقوم حاليا بالتنسيق مع الإنتربول لتعقب هؤلاء الهاربين وضبطهم وترحيلهم إلى البلاد لمثولهم للتحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، امس بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة في فندق فيرمونت نَيل سيتي بالقاهرة.

وأعلنت النيابة العامة أنها اتخذت إجراءات ملاحقة المتهمين الهاربين في الخارج، وإلقاء القبض عليهم من خلال الإنتربول، وجار استكمال التحقيقات في القضية.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أنها تلقت يوم الثلاثاء محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابت فيه مغادرة 7 من المتهمين، الصادر أمر من النيابة العامةبضبطهم وإحضارهم على ذمة القضية، إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي

وأوضحت النيابة، المتهمين غادروا البلاد بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وأشار بيان النيابة، إلى أنه جار استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة بالتحقيقات مقطع مصور لها، وكذا جار اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليا

وتابع بيان النيابة العامة: "غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو الماضي، وتبعهم 4 آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 من نفس الشهر".

وقالت النيابة، إن المتهمين في الواقعة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8 أغسطس الماضي.

وأوضحت النيابة العامة، أن فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.

يذكر أن يوم الاثنين الماضي، أمرت النيابة العامة ، بضبط المتهمين في واقعة التعدى على فتاة بفندق فيرمونت عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم في التهم المنسوبة إليهم.

وفي بيان رسمي ، أكدت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.