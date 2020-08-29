الفار: الانتهاء من 36 مشروعا بالإسكندرية بتكلفة 28 مليار جنيه

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه جرى تنفيذ 14 ألف 762 مشروعا في مختلف المجالات بتكلفة 2.2 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 4164 مشروع بتكلفة 2.6 تريليون جنيه.

وأضاف خلال كلمته أنه تم ضخ حزمة من المشروعات في الإسكندرية لتحسين الوجه التاريخي للمحافظة من ضمنها حيث تم التخطيط لتنفيذ 46 مشروعا بتكلفة 40 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعا بتكلفة مالية 28 مليار جنيه منذ 2014، وجارٍ تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 12 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء مستشفى العجمي المركزي بطاقة 256 سريرا، وجرى استخدامها كمستشفى عزل الفترة الماضية، وإنشاء المجمع الصناعي بمرغم، ضمن 13 صناعية في 12 محافظة، ومن المخطط افتتاحها خلال احتفالات أكتوبر المقبل.

وأوضح أنه جرى تنفيذ 3 مشروعات في مجال تحلية مياه البحر، 4 مشروعات في مياه الصرف منهم 2 تم الانتهاء منهم و2 سيتم الانتهاء منهما خلال نهاية العام الجاري.

وأكد أنه جرى إنشاء 8 منشآت تعليمية جميعها للدراسة اليابانية، منها الجامعة اليابانية ببرج العرب وسيتم استكمال المرحلة الثالثة والتي تحتوي على 14 كلية، و7 مدارس يابانية، كما جرى تنفيذ 2 مشروع رياضي بالإسكندرية، منهم الصالة الرياضية ببرج العرب بإجمالي 4500 متفرج، وتنفيذ 29 منشأة دينية نفذ منهم 13 مشروع وجارٍ تنفيذ 16 منشأة، حيث تم تنفيذ 11 مسجدا وكنيسة على محور المحمودية وجارٍ تنفيذ 15 مسجد بالطريق الدولي الساحلي، ورفع كفاءة المعبد اليهودي والمتحف اليوناني الروماني ونسبة التنفيذ 70% والانتهاء منه في يناير المقبل.