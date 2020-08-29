المنوفية تسجل "صفر" إصابات بكورونا

سجلت محافظة المنوفية "صفر" إصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشهد محافظة المنوفية حالة من التذبذب بشأن إصابات فيروس كورونا، حيث سجلت أعداد بسيطة في بعض الأوقات، بينما سجلت صفر إصابات في أيام أخرى.

وقال الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي، المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، لـ"الوطن"، إن مستشفيات محافظة المنوفية لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا خلال أمس الجمعة، ولم يجر إخطار المديرية بأي حالات اليوم حتى الآن.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن المستشفيات تشهد تحسنا كبيرا وخروج أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا.

وشدد "العجيزي" على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة في الأماكن التي يوحد فيها زحام، مطالبا بارتداء الكمامة والتعقيم بشكل مستمر، بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي.