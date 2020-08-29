"جلال": فقدنا 1.2 مليون فدان زراعي منذ 1984 وحتى عام 2018

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح موضوعا يعد في منتهى الخطورة وليس عابرا، فيما يخص الأراضي الزراعية والتعدي عليها، لافتا إلى أن هذه القضية تؤثر على المدى الطويل.

وأضاف "جلال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن معدل التعديات منذ عام 1984 وحتى 2007 على الأراضي الزراعية كان 30 ألف فدان سنويا، بإجمالي 660 ألف فدان أراضي الزراعية، وفقدنا من 2007 وحتى 2010 حوالي 42 ألف فدان سنويا، ومنذ 2011 وحتى 2018 يتم فقدان 50 ألف فدان سنويا.

وأشار إلى أن مصر فقدت 1.2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية في الفترة من 1984 وحتى 2018، بسبب التعديات، لافتا إلى أن هذه الأراضي إذا كانت متواجدة حتى الآن وتم زراعتها قمح كنا سنكتفي ذاتيا منه، "احنا في كارثة حقيقية بسبب إهدار هذه المساحات الشاسعة".