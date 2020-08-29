أستاذ اقتصاد: نصيب المواطن في الأرض الزراعية "عُشر" فدان.. وهذا قليل

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن إجمالي الأراضي الزراعية في مصر بما فيهم الأراضي الجديدة 9 ملايين فدان، بينما عدد سكان مصر 100 مليون نسمة "لو قسمنا الـ9 ملايين فدان على 100 مليون نسمة هيبقى نصيب عُشر فدان، وهذا من أقل معدلات نصيب الفرد للأرض الزراعية في العالم".

وأضاف "صيام" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن قضية التعدي على الأراضي الزراعية قديمة ولكنها تسارعت بقوة في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك احصائية موثقة من وزارة الزراعة توضح أنه خلال الـ20 سنة الماضية هناك حوالي 400 ألف فدان تم الاعتداء عليها.

وأشار إلى أن الاحصائية أوضحت أنه جرى إزالة من 50 لـ100 ألف تم إزالته، ليكون صافي التعديات 350 ألف فدان نهائيا، "احنا قدام ظاهرة خطيرة جدا"، لافتا إلى أن هناك 80 ألف فدان دخلت الأحوزة العمرانية بالقرى، لبناء المدارس والمستشفيات بموافقات من الحكومة.