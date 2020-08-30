خطاب السيسي حذر المواطنين وأشاد بهم: كلمة السر كورونا والسد الإثيوبي

خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية، أمس، تضمن رسائل عدة للمواطنين والمسؤولين، وكان للمواطنين نصيب من الإشادة والتحذير في 4 ملفات مختلفة.

حذر الرئيس السيسي في خطابه المواطنين المخالفين في ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، ووجّه لهم عدد من الرسائل من بينها أن من يريد البناء يجعل الدولة تنظم له ذلك، مستشهدا بوجود مساجد تم بناؤها على أراضي مخالفة، حيث قال: "77 جامعا مخالفا على حرم ترعة المحمودية، هو اللي عاوز يهادي ربنا يسرق أرض علشان يعمل بيت لربنا، ورغم كدا هنشيل ونعمل مكانه"، مطالبا إياهم بالربط بين مصالحهم الشخصية ومصلحة الدولة، وأكد على المسؤولين عدم التهاون مع هذا الملف والتعامل بحزم مع قضايا مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة: "يا نكون رجال ونتصدى لقضايانا يا حاجة تانية".

فيروس كورونا المستجد حذر الرئيس من الاستهتار في التعامل معه، حيث قال موجها حديثه للمواطنين: "بمناسبة الأزمة، فالدول ابتدت ترجع تاني للإجراءات، وأخشى إننا لو مأخدناش بالنا، إننا نضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية أكثر من التي اتخذناها".

وتابع: "نجاحنا السابق لم يكتمل، ويقابله تحدي الشتاء القادم، وحتى الآن يقول المتخصصون إن معالجة هذه الأزمة لن تقل عن عام وقد تزيد عليه".

على جانب آخر، أشاد الرئيس السيسي بوعي المواطنين ووجّه لهم التحية، حيث أشار إلى متابعته ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التطورات التي تتم في الأزمات الكبيرة في الفترة الأخيرة، وخصوصا على الحدود الغربية وملف السد الإثيوبي.

وقال الرئيس السيسي: "المصريون كانوا خائفين من أن تتورط مصر، وأنا أقدر هذا الأمر، وهذا يعني أن الشعب أصبح منتبهًا وحريصا وقلقًا على إنجازاته وقواته المسلحة وقلقًا من الانزلاق في أي إجراء قد لا يكون في صالحنا".

ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى شباب مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: "تصدوا معنا بنشر مزيد من الوعي في قضية مخالفات البناء".