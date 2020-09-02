تطهير 32 ألف كيلو "مساقي خصوصية" خلال شهر بالمنوفية

أعلن وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، المهندس أشرف الجمل، أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 32 ألف و150 كيلوكتراً، من المساقي الخصوصية بنطاق المحافظة، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم إزالة جميع الحشائش والعوالق، التي كانت تعوق تدفق مياه الري في نهايات الترع لكل الأراضي المنزرعة، مشيراً إلى أن عملية التطهير شملت عدداً من المراكز، منها أشمون بناحية "أبو رقبة" و"محلة سبك"، بطول 4700 كيلومتر، ومركز الشهداء بناحية "العراقية" و"دناصور"، بطول 9900 كيلومتر، ومركز تلا بناحية "بمم" و"كفر الشيخ شحاتة"، بطول 14 كيلومتر.

وأضاف "الجمل" أنه تم تطهير المجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى، مشيراً إلى أنه يجري المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة.

كما صرح وكيل وزارة الزراعة بأنه تم الانتهاء من توزيع 49 ألف و340 طناً من أسمدة "اليوريا"، و18 ألف و654 طناً من أسمدة "النترات" بزمام المحافظة، كما توجد أرصدة متوفرة بالجمعيات الزراعية، تبلع 4 آلاف و833 طن "يوريا"، و2907 أطنان "نترات".