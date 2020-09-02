صور.. "الوطن" داخل عيادة أسنان المتهم بالتحرش: حضر المرضى وغاب الطبيب

في حي بالدقي، يوجد العقار المكون من 18 طابقًا، قد تمر عليه كأي عقار، لكن هنا الأمر مختلف، حيث توجد عيادة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، بالدخول إلى بهو العمارة وبعد سؤال الأمن عن العيادة، أرشد أحدهم بالصعود للطابق الثاني، هناك كانت لافتة تحمل اسم طبيب الأسنان المتهم.

على مدار 24 ساعة سابقة، حاولت "الوطن" الاتصال بـ"الطبيب" لأكثر من مرة لمعرفة رده وتعليقه على التهم الموجهة إليه، خاصة بعد التقدم ببلاغ رسمي بتلك الاتهامات، وصدور قرار من النائب العام بالتحقيق في الوقائع، إلا أن هاتف الطبيب ظل مغلقًا تمامًا ولم يرد سواء على المكالمات الهاتفية، أو رسائل موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب".

بعد المحاولات الفاشلة في التواصل تليفونيًا، كانت العيادة هي الحل الأخير للقاء الطبيب، بالتوجه إلى العيادة كانت فارغة لا يوجد بها سوى السكرتيرة وعاملة النظافة، وبعد طلب لتحديد موعد لمقابلة الطبيب، وحجز موعد، تم ملء استمارة البيانات وتمّ تحديد موعد الثانية عشرة والنصف لوصوله، جرت الأمور طبيعية تمامًا، وبدأت السكرتارية تبلغ الأطباء المساعدين للدكتور "باسم" بوصول مرضى للعيادة، مع تأكيد موعد الكشف مع المرضى، مشيرة إلى وصول "الدكتور باسم" في موعده، وعليه طلبنا الانصراف لوقت قليل والعودة مرة أخرى عند وصول الطبيب، وتوجهنا لأحد أفراد أمن العقار، يدعى "محمد"، لنسأله عن الطبيب المتهم بالتحرش، فقال: "راجل محترم لم تصلنا أي شكوى منه، وعرفنا بالموضوع على فيس بوك، لكن اللي أعرفه إنه دكتور مشهور وبيجيله فنانين".

حارس العقار: عرفنا القصة من فيس بوك.. ولم تأت شكوى منه

حارس العقار، كان حلقة الوصل بيننا وبين شيماء عباس رئيس اتحاد ملاك العقار، والتي قالت: "الدكتور باسم شخصية محترمة في تعامله معنا، ويسكن بالعقار وله عيادته الخاصة بها أيضًا، وأنا بتعامل معه على مدار أكثر من 17 عامًا، لم تأت شكوى واحدة منه".

"تفاجأنا بالأمر، وعرفنا بالاتهامات الموجهة إليه عن طريق السوشيال ميديا والتليفزيون، وصُدمت مما قيل، إلا أنني لا أستطيع أن أجزم بحدوث تلك الوقائع"، هكذا قالت رئيس اتحاد الملاك للعقار، في حديثها مع "الوطن" حول معرفتها باتهامات التحرش الموجهة للطبيب.

رئيس اتحاد الملاك للعقار: آخر حديث بيننا دار حول عطل الأسانسير

وتابعت رئيس اتحاد الملاك للعقار: "أنا عندي ولاد ولن أسمح بالإضرار بسمعة العقار، فإذا ثبُت اتهام الطبيب في تهمة التحرش، فلن نسمح له بالبقاء داخل العقار"، مشيرة إلى أنَّ آخر حوار دار بينهما كان أمس بمدخل العقار، حيث سألها عن موعد إصلاح العطل بالمصعد، وانصرف بعدها دون الحديث في الموضوع المذكور.

وأكّدت رئيس اتحاد الملاك، أنَّها تعاملت مع زوجته وأبنائه "لم نسمع عنهم أي شيء يمس السمعة أو الشرف".

وبعد انتهاء الاتصال، مع رئيس اتحاد الملاك، تواصل أحد أفراد الأمن تليفونيًا مع العيادة، وبالصعود للعيادة مرة أخرى، ظهرت حالة ارتباك شديدة داخلها، ورد فعل مختلف تمامًا عن استقبالنا في المرة الأولى، فسكرتارية الطبيب، طلبت التوقف وأن "الدكتور اعتذر عن عدم الحضور للعيادة".

كما خرج شخص آخر عرّفته سكرتارية العيادة بأنَّه مدير العيادة، وطلب مغادرة المكان، وقال إن الدكتور لن يأتي للعيادة اليوم وأمر السكرتارية بالاتصال بالمرضى الحاجزين بموعد مسبق للاعتذار عن المواعيد المحددة لهم، وإبلاغهم بأن الطبيب اعتذر عن عدم الحضور اليوم، وطلب منا الحصول على رقم الهاتف لإبلاغ الطبيب بأنه سيتم التواصل معنا لاحقًا".

مع العبارة الأخيرة على لسان مدير العيادة، انتهت زيارة "الوطن"، دون لقاء مع الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال.

وكان الممثل عباس أبوالحسن، أعلن قبل شهرين تعرضه لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان في أثناء توقيع الكشف الطبي عليه، وطالب بمحاكمته، فيما أعلن بعدها بساعات المغني تميم يونس، تعرضه للواقعة في أثناء إجراء جراحة لدى الطبيب نفسه منذ فترة، وتقدم الثنائي ببلاغ ضده عقب ذلك.

وأعلنت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، تلقيها عريضة إلكترونية من وكيل عن 3 أشخاص يشكون طبيبًا بسابقة التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

وقال "أبوالحسن": "تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والمستشار النائب العام عن طريق المحامي حسن أبوالعينين وكيلًا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي، وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية".

في المقابل، كان الطبيب المتهم قد اكتفى ببيان على صفحته الرسمية، نفى فيه هذه الاتهامات ووصفها بأنها محاولات للابتزاز لا صحة لها، حسب قوله.