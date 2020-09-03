أسعار تذاكر مسرحيات تستقبل روادها في أيام الإجازات

أعلنت وزارة الثقافة عن خطة مسارح الدولة خلال الإجازة الأسبوعية، حيث تستقبل مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ثمانية عروض مختلفة، ما بين الكوميدية والدرامية ومسرح طفل.

فعلى المسرح القومي بالعتبة، يقام الساعة الثامنة مساءً عرض مسرحية "المتفائل"، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 100 و70 و50 و30 جنيهًا.

العرض بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وعزت زين، وآيات مجدي، وتامر الكاشف، وزكريا معروف، وطارق راغب، وأحمد سمير عامر، والمطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، وملابس نعيمة عجمي، وإضاءة أبوبكر الشريف، ومكياج إسلام عباس، واستعراضات ضياء شفيق، وأشعار طارق على، عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، وإعداد وإخراج إسلام إمام.

فيما يُعرض في قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، الساعة السابعة مساء غد الجمعة عرض "كأنك تراه"، من تأليف نسمة سمير، وبطولة محمد يونس، وسامح فكري، وماهر محمود، ومريم هاني، وأحمد عبدالهادي، وأحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، وموسيقى وألحان محمد عزت، وديكور وملابس نهى نبيل، وأشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.

وعلى مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر السابعة مساء عُرض اليوم الخميس ويعرض غدًا الجمعة "ليالي سيد درويش" حفلات غنائية موسيقية لمجموعة منتقاة من أغاني فنان الشعب سيد درويش، يؤديها فنانو فرقة مسرح "الشمس"، بقيادة وتدريب الدكتور محسن صادق، وتبلغ أسعار التذاكر 25 جنيهًا، وللأطفال مجانًا.

أما على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، فيعرض الساعة السابعة والنصف مساءً "فركش لما يكش"، يومي الخميس والجمعة، من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب، وتتراوح أسعار التذاكر من 25 و35 جنيهًا.

وفي الإسكندرية، أقيم على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي الساعة السابعة والنصف مساءً عرض "البيت" ضمن مبادرة "المؤلف المصري" من تأليف وإخراج جمال ياقوت، وتراوحت أسعار التذاكر بين 50 و25 و15 جنيهًا.