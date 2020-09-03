أستاذ مصري بـ"هارفارد": نبحث تدريس برامجنا للطب في الجامعات الأهلية

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، وأحد العلماء المصريين الذين تعاقدت معهم مصر للتدريس في الجامعات الأهلية، إن الجامعات غير الهادفة للربح هي قاطرة التقدم لأن معظم البحث العلمي يتم فيها، ممثلًا بجامعة هارفارد التي يخرج منها 22 ألف بحث سنويًا.

وأضاف حمدي خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، عبر تطبيق زوم: "أتوقع أن تصل مصر إلى مرحلة الجامعات العالمية التي تتحكم في اقتصاد العالم، وهم 20 جامعة حول العالم منهم 18 جامعة في أمريكا، وهي تعتمد على البحث العلمي بشكل كبير، وكلها متصلة ببعضها ولها تأثير كبير جدًا على الاقتصاد.

وتابع أستاذ السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، أن هناك 3 أشياء مميزة لمشروع الجامعات الأهلية، الأول هو عبقرية المكان، حيث جرى اختيار العلمين وجبل الجلالة ومدينة المنصورة الجديدة لإقامة الجامعات الأهلية، حيث يتم تحريك الكتلة السكانية إلى أماكن غير مأهولة بالسكان، فمثلًا جرى تدشين جامعة المنصورة داخل حديقة بالمنصورة ما أدى إلى زيادة الكثافة السكانية وتسببت في تآكل الرقعة الزراعية.

أشار إلى أن الجامعات بدأت تتوافق تماما مع النظام الأمريكي والنظام الغربي عمومًا، حيث شرح خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجود قانون خاص ومختلف بالجامعات الأهلية بشأن التعاقد مع فريق التدريس والساعات المعتمدة والفصل الدراسي، وهو ما سيسهل عمل توأمة مع الجامعات الموجودة في الخارج.

وأشاد بجامعة النيل وهي جامعة أهلية، لافتًا إلى أنها من أكثر الجامعات التي تنشر أبحاثًا بمعدل يبلغ 4.6 بحثًا لكل عضو هيئة تدريس: "نحن في هارفارد دخلنا في نقاش مع جامعة النيل في الوقت الحالي وقد ننقل برامجنا في كليات الطب للتدريس بالجامعات الأهلية المصرية".