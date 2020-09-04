إعدام أكثر من 13 طن أغذية فاسدة في الصالحية الجديدة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، حملة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الصالحية الجديدة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 طن أغذية عبارة عن فراولة، وبسلة مجمدة، لكتابة تاريخ الصلاحية بحبر يسهل محوه، بشركة تعبئة وتجميد أغذية، كما أعدم طنان و100 كجم فراولة وخضروات مجمدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما سحبت 7 عينات وأرسلت للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضرا جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.