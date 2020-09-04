تفاصيل مقتل "طفلة أبوكبير" على يد أحد أقاربها

في جلسة شيطانية.. نجار و3 من أصدقائه بدأوا يتجاذبون أطراف الحديث حول أزمتهم المالية، قادهم تفكيرهم الشيطاني لخطف إحدي قريبات الأول وهي طفلة لم يتعدَّ عمرها 5 سنوات لطلب فدية مالية وبعد تعرفها عليه قاموا بقتلها دون أن يرحموا صرخاتها وتوسلاتها.

"قدمنا له طعام العشاء وتركنا الأطفال يلهون معه داخل المنزل دون أن نشعر بخوف عليهم حتى اختفت (أروى) بعدما استدرجها إلى خارج المنزل وغدر بينا وقتلها".. بتلك الكلمات بدأت "إسرء جمال رمضان" والدة الطفلة "أروى" حديثها معنا، وتابعت قائلة: "يوم اختطاف ابنتى حضر المتهم الذي تربطنا صلة قرابة به إلى المنزل وأحضرت والدتي له طعام العشاء وقدمت له العصير ثم بدأ يلهو مع الأطفال داخل المنزل وبعد فترة طلب منا حقيبة سفر قائلاً إنه سيتوجه إلى العريش".

وأضافت: "بعد صلاة العشاء طلب من ابنتى أن تتوجه معه للهو بأرجوحة أمام منزلهم المجاور لنا وبالفعل خرجت أروى ومعها خالتها 11 عامًا وطلب من خالة أروى إحضار بعض الأكياس ثم قال للأطفال -كما أخبرونا- اختفوا من هنا، فيما بقيت أروى تلهو بالمرجيحة".

وأردفت: بعد فترة اختفت أروى وأيضا المتهم وبحثنا عنها كثيرا دون أن نجدها وبدأ يتسلل الشك إلى قلوبنا بأنه خطف ابنتي فاتصلت على هاتفه وطلبت منه إحضارها فأخبرني أنها ليست معه، فرددت قائلة: "أنا حاسة أن البنت معاك.. هات بنتي يا أحمد". فرد: "أنا هاجي أبحث عنها معكم".

وأشارت إلى أن الطفل "محمد عبدالله رمضان" 11 عاما، ابن عم المتهم، أكد أنه عثر على "عروسة لعبة" خاصة بابنتي ملقاة داخل المرجيحة فيما أكدت إحدى جاراتها أنها رأته يستقل "توك توك" برفقة شخصين ومعهما حقيبة سفر. ومضت قائلة: "أخد الشنطة منا عشان يخطف فيها البنت".

والتقطت "عايدة محمد إبراهيم" 49 عامًا، جدة الطفلة، طرف الحديث قائلة: "منذ خطفها حتى العثور على جثتها لم يتصل بنا أي شخص لطلب فدية مالية". وتابعت: "إحنال ناس غلابة ومرتب زوجي 4 آلاف جنيه وبنتي مطلقة من 4 سنوات وتقيم معنا وطفلها وطفلتها المجني عليها، وزوجي هو من يتولى الإنفاق عليهم.. المتهم عارف حالتنا المادية إزاي هيطلب فدية مالية.. ويا ريت كان طلب فدية كنا استلفنا ولا شحتنا ومش كانوا قتلوا البنت".

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة ميت غمر، قبل 5 أيام، بالعثور على جثة طفلة مجهولة، ملقاة بالأراضي الزراعية بقرية "بشلا"، دائرة المركز.

انتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة طفلة عمرها 5 سنوات بالأراضي الزراعية، بالقرب من الطريق الرئيسي "المنصورة - القاهرة"، والجثة حديثة الوفاة، وتبين أن يديها مربوطتان بسلك كهرباء ومتصل بـ"فيشة" في نهايته.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة، وعاينت الجثة ومكان العثور عليها، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وتكليف المباحث بكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، ويضم ضباط البحث الجنائي والأمن العام، ووحدة مباحث ميت غمر، لكشف غموض الواقعة، وتحديد هوية الطفلة وضبط الجناة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الطفلة تدعى "أروى عبدالنبي حمدي"، 5 سنوات، وتقيم مع والدتها "إسراء ج. م" بمحافظة الشرقية، التي أبلغت باختفائها قبل العثور على جثتها بيوم واحد.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء اختطافها وقتلها أحد أقارب والدتها، يدعى "أحمد م. ر."، 20 سنة، نجار، و3 من أصدقائه؛ "أحمد ف. أ"، 18 سنة، حلاق، و"نور الدين ع. ع"، 20 سنة، سائق، و"محمد م. ع"، 19 سنة، حلاق.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على خطف الطفلة، وطلب فدية من أسرتها، وبعد خطفها لم يتمكنوا من تنفيذ مخططهم بسبب تعرف الطفلة على قريب والدتها، وخوفاً من افتضاح أمرهم كتموا أنفاسها حتى توفيت، وألقوا بجثتها بجوار الطريق وسط الزراعات بنطاق محافظة الدقهلية، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تم إلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.