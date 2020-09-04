خبير بالحركات الإسلامية: المرشح لمنصب "مرشد الإخوان" يدعم المثلية

أكد سامح عيد، الخبير في الحركات الإسلامية، أن الإرهابي إبراهيم منير، والمرشح لخلافة الإرهابي محمود عزت، في العمل كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة الإرهابية، هو أحد أقطاب تنظيم الجماعة 1965، ويعد من جيل الإرهابي محمود عزت في التنظيم الإرهابي.

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان مقيم في لندن، ومتابع الأحداث في أوروبا، وكان المتحدث باسم الإخوان في الخارج، مؤكدًا أنه لم يكن لديه أي دور معروف في مصر، ولم يكن عضوا في مصر، حيث إنه يدعم المثلية الجنسية والشذوذ.

وأشار إلى أن شخصية إبراهيم منير شخصية ضعيفة، وغير مسيطرة على الأعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن هناك انقسامات في الجماعة، على تعيين محمود عزت لإبراهيم منير كنائب للمرشد.

وأوضح الخبير في الحركات الإسلامية، أن هناك تهم بالاختلاس المالي للكثير من الأعضاء داخل الجماعة.