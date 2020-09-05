خبير: مصر ستفقد جميع الأراضي الزراعية عام 2045 إذا استمرت التعديات

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن حجم التعديات على الأراضي غير الزراعية، وصل منذ 9 سنوات لـ2 مليونا و800 ألف حالة، بينما التعديات على الأراضي الزراعية بلغت مليونا و900 ألف حالة، بإجمالي 4 ملايين مخالفة.

وأضاف "عرفة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن التعديات من شأنها تشويه منظر مصر الحضاري، وتمثل ضغطا على شركات المياه والصرف الصحي، موضحا أن مشكلة التعديات مستمرة منذ 4 عقود وسوء بعض التشريعات الفترة الماضية، أدى لإضاعة جهود الدولة.

وأشار "عرفة"، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي هو رائد التنمية والبنية التحتية للدولة، ومصر لن تعوضه تحت أي ظرف، إذ بلغ عدد المدن الجديدة 42 مدينة جديدة مقارنة بـ28 مدينة قبل مجيئه.

وأوضح أن المدن الجديدة ليست عادية، إذ أن مساحة العاصمة الإدارية وحدها 700 كم، تعادل مساحة سنغافورة، مؤكدا أن التعديات أمن قومي مصري، وإذا استمر بسبب سلوك البعض من المواطنين، مصر ستفقد مصر جميع الأراضي الزراعية، في عام 2045، وفقا لتقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي.