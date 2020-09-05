حبس صيدلي لحيازته 800 قرص مخدر و400 جنيه مزورة بالمنوفية

أمرت نيابة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم، بحبس صيدلي يُدعى "ك.ع." لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بغرض الإتجار، بالإضافة إلى نقود مزورة.

وتمكنت مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن، مدير الأمن، من إلقاء القبض على الصيدلي المتهم "ك. ع."، صاحب صيدلية بقرية "زاوية الناعورة"، بدائرة مركز الشهداء، ومقيم بمركز منوف، متلبساً بحيازة كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، بلغت 800 قرص، قبل توزيعا على المتعاطين.

كما تم العثور على مبلغ مالي بحوزة المتهم، بلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 400 جنيه مزورة، وتم تحرير المحضر اللازم بدائرة مركز شرطة الشهداء، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.