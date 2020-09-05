شفاء 26 مصابا بكورونا في المنوفية

أعلن مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، شفاء 26 مصابا بفيروس كورونا المستجد، وخروج عدد من المصابين في مستشفيات العزل وتحويلهم للعزل المنزلي بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه لا بد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، للحد من عودة انتشار الفيروس مرة أخرى، موضحا أن محافظة المنوفية تشهد تسجيل حالات بسيطة في بعض أيام الأسبوع خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تسجيل صفر إصابات في أيام أخرى.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية سجلت أكثر من 5000 حالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، بنسبة تخطت 70%، كما ارتفعت حالات الشفاء بين الأطقم الطبية خلال الفترة الحالية بشكل ملحوظ .