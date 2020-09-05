رئيس التحرير

محمود مسلم

شفاء 26 مصابا بكورونا في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:56 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، شفاء 26 مصابا بفيروس كورونا المستجد، وخروج عدد من المصابين في مستشفيات العزل وتحويلهم للعزل المنزلي بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه لا بد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، للحد من عودة انتشار الفيروس مرة أخرى، موضحا أن محافظة المنوفية تشهد تسجيل حالات بسيطة في بعض أيام الأسبوع خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تسجيل صفر إصابات في أيام أخرى.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية سجلت أكثر من 5000 حالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، بنسبة تخطت 70%، كما ارتفعت حالات الشفاء بين الأطقم الطبية خلال الفترة الحالية بشكل ملحوظ .

اقرأ المزيد:

"تعليم المنوفية" تكرم المتفوقين في الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية

ضبط صيدلي بحوزته أقرص مخدرة وأموال مزورة في المنوفية

إزالة 866 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في المنوفية

أطلق لحيته ليتاجر في المخدرات.. ومباحث المنوفية تكشف حقيقته

"تعليم المنوفية" تُكرم أوائل الدبلومات الفنية على الجمهورية

دورات تدريبية للموجهين على الوسائل التكنولوجية بـ"تعليم المنوفية"

غلق وتشميع محل للكاوتش دون ترخيص في المنوفية

فيصل جودة يتسلم مهام عمله وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة المنوفية