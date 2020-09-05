رئيس لجنة الانتخابات بالمنوفية: لم نسجل خرقاً للصمت الانتخابي

أكد المستشار ثروت عامر، رئيس لجنة الانتخابات في محافظة المنوفية، أنه تم تجهيز 619 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال رئيس لجنة الانتخابات إنه يجري اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتعاون بين اللجنة ومحافظة المنوفية ومديرية أمن المنوفية، ورئيس محكمة شبين الكوم.

وأضاف "عامر"، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي خروقات للصمت الإنتخابي في اليوم الأول، مؤكداً التزام جميع المرشحين لجولة الإعادة بتعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات.

وطالب رئيس لجنة الانتخابات بالمنوفية بمشاركة جميع الناخبين في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، وممارسة حقهم القانوني والدستوري، بدون أي تأثير على رأيهم.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنوفية دورها في إنهاء التجهيزات النهائية داخل وأمام لجان الانتخابات، من توفير مصادر الإنارة، وتجهيز غرف الراحة والمبيت للمشرفين على اللجان، بالإضافة إلي تعقيم وتطهير اللجان بشكل مكثف، قبل تسليمها للجهات الأمنية والقضائية.

وتشهد جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية منافسة قوية بين مرشحي حزب "مستقبل وطن"، محمود فريد شرارة، وهشام علي الحاج علي، في مواجهة ملاشح حزب "النور"، المهندس صلاح عبدالمعبود، والمرشح المستقل الدكتور حسن الخولي.