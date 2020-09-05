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وفاة اللواء سامي الميهي وتشييع جنازته في المنوفية

أصيب في تفجير مديرية أمن الدقهلية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:17 م | السبت 05 سبتمبر 2020
اللواء سامي الميهي

اللواء سامي الميهي

توفي اللواء سامي الميهي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الأمن الاجتماعي، وشيع العشرات من أهالي مدينة تلا بالمنوفية جنازته، بحضور عدد من ضباط وزارة الداخلية من بينهم اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية الأسبق.

وجرى دفن جثمان الفقيد في مسقط رأسه، بمدينة تلا بمحافظة المنوفية.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية، بعد الإعلان عن وفاة اللواء سامي الميهي الذي كان يتمتع بحب كبير وشعبية واسعة بين المواطنين.

وأكد عدد من أهالي تلا، أن الفقيد كان لا يتأخر عن مساعدة أي محتاج.

جدير بالذكر أن اللواء سامي الميهي، تولى عددا من المناصب المهمة في وزارة الداخلية آخرها مدير أمن الدقهلية، حيث تعرض لإصابات خطيرة في حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، منذ سنوات.

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