6 قوافل بيطرية لعلاج وتحصين المواشي وتدريب المربين بالقليوبية

انتقلت قافلة من باحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانية، برئاسة الدكتور هاني حسن مدير المعهد لقرى محافظة القليوبية بالتعاون مع هيئه الخدمات البيطرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وانطلاقًا من دور مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية "ADP" برئاسة هنية الأتربي.

وشارك معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات، وتمّ تنظيم ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية بمعرفة معهد الإنتاج الحيواني، كما تمّ إجراء العديد من لقاءات التوعية بدور صندوق التأمين على الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق، وتمّ إعداد 6 قوافل تمّ فيها علاج 4 آلاف و576 حيوانًا منها 2687 حيوانًا تمّ علاجها وتأهيلها تناسليًا.

كما تمّ فحص 15 "طلوقة" تستخدم في التلقيح الطبيعي، وجرى علاج 1874 باطنيًا وتمّ تحصين 987 بالتحصينات غير سيادية، وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 1513 مستفيدًا من صغار المربيين، وتمّ تدريب 34 طبيبًا من الحكوميين وغير حكوميين على أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية مما سينعكس بالإيجاب علي تنمية الثرة الحيوانية لدى المربي الصغير.

‏وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القافلة في "شبلنجة"، وأثنى على أداء الأطباء ودورهم في خدمة المربي الصغير.