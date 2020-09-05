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كفر الحصة تكرم أبناءها المتفوقين من الثانوية العامة والأزهرية

كتب:

حسن صالح
02:33 م | السبت 05 سبتمبر 2020
جانب من التكريم

جانب من التكريم

أقام مركز شباب قرية كفر الحصة ببنها في محافظة القليوبية، احتفالية لتكريم 22 طالبا وطالبة من أبناء القرية المتفوقين بشهادتي الثانوية العامة والإزهرية.

جاء ذلك بحضور المهندسة غالية السيد رئيس الوحدة المحلية بسندنهور، وماجد عبدالعزيز عمدة القرية وصلاح الدين حميدة رئيس مجلس إدارة مركز الشباب وسمير السيد إمام وخطيب بالأوقاف، ومدير مدرسة سندنهور الثانوية المشتركة وعدد من أهالي القرية.

وجرى خلال الحفل تقديم التهنئة للطلاب الأوائل، كما جرى تسليمهم شهادات تقدير ومبالغ رمزية لتشجيعهم على التفوق والتميز العلمي.

وأوضح صلاح الدين حميد متولي، رئيس مركز الشباب، أن التكريم جاء برعاية الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب و20 طالبا بالثانوية العامة، وطالبين أزهريين.

وكان ال 5 الأوائل منهم "صفا محسن سيف النصر وبسملة شريف محمد غنيم واحمد باسم مختاروعبير احمد سيف النصر وحنان السيد جمعه "

وأشار ماجد عبدالعزيز عمدة القرية، إلى أنه فخور بأبنائه الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، مقدما لهم الشكر والتقدير.

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