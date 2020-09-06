بدء تفعيل مجموعات تقوية في المنوفية

أعلن الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بدء تفعيل مجموعات التقوية داخل المدراس للتغلب على مشكلات الدروس الخصوصية. وأضاف "سويد" لـ"الوطن"، أن مجموعة التقوية تتكون من 15 طالبا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للمحافظة على الطلاب والمدرسين، مؤكدا أن الطلاب هم من يختارون المعلم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن المدرس يحصل على 80% من دخل فصول التقوية، مشددا على أن الأولوية الآن هي الحفاظ على الطلاب والمدرسين.