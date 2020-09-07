"مياه المنوفية" عن تطبيق قراءتي: يحقق التواصل الفعال مع المواطنين

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن الشركة تهدف دائما إلى تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى أن الشركة أعدت "إنفوجراف"، بعنوان "أسئلتك حلها عندنا" للرد على استفسارات العملاء المتكررة بشأن تطبيق قراءتي الذي نجح فريق نظم معلومات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالتعاون مع قطاع المتابعة التجارية بالشركة القابضة والادارة العامة لنظم المعلومات بالشركة القابضة في تنفيذه لتسجيل قراءات عدادات المياه بكافة محافظات الجمهورية.

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://www.facebook.com/media.mcww، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق قراءتي ، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، كوسيلة من وسائل خلق قنوات تواصل مع العملاء بالإعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مبدأ التباعد الإجتماعي في ظل الجهود التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت المهندسة رحاب شوقي مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات أن هذا التطبيق يتم تحميله من خلال Google Play مجاناً علي نظام التشغيل الأندرويد ونظام التشغيل Ios ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتوره المياه " الإسم، رقم الإشتراك، رقم الدفع الإلكتروني، رقم الموبيل، باسوورد يتم إدخاله بمعرفة العميل" .

وأضافت، يمكن للعميل تسجيل قراءة عداده في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق بالإضافة إلى إدخال صورة قراءة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100% وبالتالي الحصول علي فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي وأنه يمكن التواصل مع كافة العملاء بشأن أي مشكلات قد تواجههم من خلال qraty@hcww.com.eg