مطار القاهرة يستقبل 137 رحلة لنقل 13 ألف راكب اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، 71 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 8 آلاف راكبا من مختلف جنسيات العالم. كما يغادر المطار 66 رحلة سفر لعدة وجهات، أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها نحو 5 آلاف مسافر.

وكشفت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، عن أنّ صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول نحو 13 ألف راكب على متن 137 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وكانت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي اليوم، كشفت عن إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة الدولي، تحسبا لأي تقلبات جوية، فيما حذرت شركة ميناء القاهرة الجوي العاملين لديها، بتوخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة مهبط المطار، تحسبا لتسبب التقلبات الجوية في وقوع أي اشتعال أثناء احتكاك الطائرات بأرض المهبط، أو بسبب سرعة الرياح.