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محمود مسلم

إحباط محاولة لتهريب حشيش بصحبة مسافر إلى الإمارات

كتب:

أيمن حمزة
02:15 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
سلطات الأمن بمطار القاهرة تحبط تهريب قطعتَي حشيش

سلطات الأمن بمطار القاهرة تحبط تهريب قطعتَي حشيش

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم، قطعتين من جوهر الحشيش المخدر، داخل حقيبة مسافر إلى الإمارات، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات اللازمة حياله.

وفي أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب بوجود أجسام معتمة داخل حقائبه، وبتفتيشها عثر بداخلها على مواد غذائية "جبن" مخبأ بداخلها 2 جوهر حشيش المخدر.

وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.

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