الجالية المصرية بهولندا: حريصون على المشاركة في جولة الإعادة بالشيوخ

قالت سحر رمزي المتحدث الإعلامي للمجلس الأعلى للجالية المصرية في هولندا، إن المصريين بالخارج حريصون على الاستحقاق الدستوري.

وتوقعت سحر أن يكون هناك إقبال مشرف في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، متابعة: "ما يحدث من رسم مستقبل مصر وما يتم تحقيقه على أرض الواقع فعل وليس مجرد كلام، ولابد أن يكون كل مصري حريص على المشاركة لأن الرئيس السيسي وضع مصر في مكانتها التي تستحقها، ما أكسبها احترام العالم كله".

وأضافت "رمزي" لـ"الوطن"، أنها تتمنى أن يكون هناك تصويت إلكتروني في انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه سيعالج ما حدث من المشكلات التي حدثت أثناء الاقتراع بالبريد، مشيرة إلى أن ذلك مناسب للوقت الحالي وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وصعوبة الإجراءات وتأخر البريد.

وطالبت المرشحين بيعرض برامجهم شرط أن تتضمن الإلمام بمشاكل ومطالب وطموحات المصريين بالخارج سواء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول العربية.

وتابعت، "نرغب في تمثيل فعال للمصريين في الخارج"، مؤكدة أن مشاكلهم ومطالبهم نابعه من حرصهم على الوطن والمشاركة والعودة إليه في النهاية، منوهة بأن المصريين في الخارج لهم دور كبير ومؤثر في الحياة السياسية المصرية.