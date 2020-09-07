مدرسون وأولياء أمور بالمنوفية يرحبون بعودة الدراسة مع إجراءات احترازية

أكد سامي أبو شاهين مدرس اللغة الإنجليزية في محافظة المنوفية، أن قرار عودة الدراسة مرة أخرى يجب أن يتوقف على تقارير وزارة الصحة ومدى خطورة الفيروس الآن وكيفية التعامل معه، قائلا "لو الفيروس ضعيف والإصابات نادرة كما هو الحال الآن فلا مانع من عودة الدراسة مع الحذر وإذا كان هناك انتشار لكورونا فلا بد من عدم عودتها حفاظا على حياة الجميع".

فيما رحب محمد صبحي المدرس بالتربية والتعليم، بعودة الدراسة مرة أخري، مشددا على أنه لا بد من عودة الدراسة بشكلها الطبيعي بأي شكل طالما ثبت بالدليل فشل التعليم أون لاين وكذلك نظام الأبحاث، و لابد من الدوله وضع الخطط و التدابير الاحترازية التي تساعد وتحد من انتشار الفيروس.

فيما قال خليل الحصري أحد أولياء الأمور بمحافظة المنوفية، "لانعرف ماذا نفعل في ظل الوضع الحالي فلا سناتر ولا دروس خاصة ولا مدارس"، مؤكدا أن هناك ارتفاعا قياسيا في اسعار المحموعات الشهرية الدروس الخصوصية والتي كانت في المتناول بمبلغ 50 جنية فوصلت إلي 600 جنية الأمر الذي ينذر بكارثة في القريب، مطالبا بعودة الدراسة مرة اخري وتقليل أعداد الطلاب حفاظا عليهم .