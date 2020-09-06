"صحة المنوفية": 200 حالة "كورونا" فقط في المستشفيات

أكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي والمتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن المستشفيات عادت من جديد لتسجل حالات بسيطة من المصابين بفيروس "كورونا"، بعد تسجيلها "صفر إصابات" على مدار عدة أيام، خلال الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم "صحة المنوفية"، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، إن المحافظة يوجد بها حالياً 200 حالة إصابة مسجلة بالفيروس المستجد، نصفهم يخضع للعلاج داخل وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، والنصف الآخر مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، مع استقرار حالتهم الصحية.

وتابع "العجيزي" أن حالات العزل المنزلي بمحافظة المنوفية سجلت بنسبة شفاء بلغت 100%، منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، مؤكداً أن غالبية المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي كانوا يعانون من بعض الأعراض البسيطة، كما يجري متابعتهم يومياً من قبل الطب الوقائي بمديرية الصحة.