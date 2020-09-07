جورج قرداحي: مبسوط ببرنامج "حافظ ولا فاهم".. ومصر بلدي الثاني

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إنه يقدم حاليا برنامج "حافظ ولا فاهم"، هو مسابقات مع طلاب الثانوية، موضحا أنه جرى عرض نصفه أي 14 حلقة، قبل فيروس كورونا، ويتم استكمال باقي الحلقات، لمعرفة من هو الفريق أو من هي المحافظة التي ستفوز بالجائزة الكبرى.

وأضاف "قرداحي" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن البرنامج مبني على الفهم وليس الحفظ، لافتا إلى أن هناك فلسفة بدأها في القرن الـ16 الفيلسوف الفرنسي مونتين، حيث قال: "إنه من الأفضل أن تكون الرأس منظمة من أن تكون مليئة بالمعلومات"، موضحا أن هناك مناهج تربوية في فرنسا والغرب طبقوا هذه النظرية.

وأشار إلى أنه يجب تعليم الطلاب طرق التفكير وتطوير قدرتهم على الذكاء والتحليل، لافتا إلى أن هذا مطبق في المناهج المصرية، "لما طلبوا مني أعمل البرنامج انبسطت لأن فيه احتكاك بالشباب الأذكياء المتفوقين".

وأوضح أن عدد الفرق المشاركة 27 فرقة تمثل محافظات مصر الـ27، ويتم توجيه الأسئلة لهم، بها ذكاء وسرعة بديهة وملاحظة، وليست معلومات فقط، لافتا إلى أنه يقيم في لبنان ولكن يزور مصر خلال تصويره البرنامج "مصر بلدي الثاني".