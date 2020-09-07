أديب عن تطوير "التحرير": يليق بالمواطن والدولة والقاهرة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروع تطوير ميدان التحرير جعل مظهره راقيًا ورائعًا ويليق بالمواطن والدولة المصرية والقاهرة بصفتها واحدة من أقدم عواصم العالم.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "حرام على الناس اللي عاوزين يكفونا على وشنا كل ما نيجي نرفع راسنا، ومصر عمرها ما تنزل على ركبها أبدًا، وهتفضل ماشية في طريقها وتحسن حاجتها، وأي حاجة محتاجة تغيير هنغيرها مع بعضنا، مش هنولع في نفسنا، ومصر دولة لا تنتحر ومستقبلها أمامها عشان الأجيال القادمة تشم نفسها.. البلد دي شافت أيام سودا كتير".

وتابع، أن القاهرة كانت في حالة سيئة ومزرية للغاية، وبالتالي فإنها ستعود إلى صوابها وأصولها الطبيعية تضاهي المدن العالمية على غرار باريس ولندن وقد تكون أفضل.