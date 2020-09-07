جورج قرداحي للمواطنين: التزموا بالإجراءات الاحترازية

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إنه يقيم في لبنان ولكن يزور مصر خلال تصويره البرنامج "مصر بلدي الثاني"، لافتا إلى أنه التزم هو وأولاده بالجلوس في المنزل والحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا الفترة الماضية.

وأضاف "قرداحي" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك تراخيا في مصر، كما أن لبنان عاد وسجل 700 حالة إصابة بعدما وصل عدد الحالات لصفر، "الفيروس انتشر من جديد لأن فيه تراخي، والناس طلعت وفتحت كل حاجة، شيء بيخوف فعلا".

ونصح المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين، والالتزام بكل قواعد الوقاية في مصر وغير مصر.

وكشف كواليس برنامجه الإنساني "المسامح كريم"، قائلًا: "كل المشاهد مؤثرة وحقيقية 100%"، لافتًا إلى أن البعض كان يرفض الظهور في البرنامج، فالشخص الذي يدعو الآخر يعرف بالبرنامج، لكن الطرف الآخر هو الذي يفاجأ.

وأوضح أن هناك عدة عناصر يجب أن تتوفر حتى تتم المصالحة وينجح المشهد، مؤكدًا أن البرنامج يحدث بشكل مباشر وحقيقي، لافتًا إلى أن القصص المعروضة موجودة بالأسر وبين العائلات، "مش هنقدر نحل كل مشاكل الناس، لكن لكل قصة لها رمزيتها وتكون مثال"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد برنامج مشابه لبرنامجه.